Еще две страны изменят правила въезда для украинцев: новые условия

Условия въезда для украинцев будут упрощены. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже к концу февраля еще две страны изменят правила въезда для вакцинированных украинцев. Это Кипр и Канада.

Об этом сообщил Telegram-канал Коронавирус Инфо.

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Новые правила въезда

С понедельника, 21 февраля, вакцинированным туристам перед прибытием в Республику Кипр не нужно проходить ПЦР- или экспресс-тестирование.

А с 28 февраля ослабит ограничения на въезд для вакцинированных против COVID-19 путешественников и Канада. Сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия не нужно, достаточно предоставить справку об отрицательном экспресс-тесте на антиген, который проводится максимум за день до поездки.

Перед поездкой обязательно проверьте актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел.

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Еще одна страна изменила правила въезда

14 февраля стало известно, что Франция упростила правила въезда в страну для украинских путешественников. Теперь ПЦР-тест больше не понадобится.

Для путешественников, вакцинированных в соответствии с европейскими нормами, при въезде во Францию достаточно подтвердить полный курс вакцинации против COVID-19, а отрицательный ПЦР-тест больше не понадобится.

Как заехать в страну, где не признают украинские COVID-сертификаты

Люди, сделавшие прививку от COVID-19 вакциной CoronaVac, могут путешествовать по странам, где не признают эту вакцину. Однако для этого необходимо получить бустерную дозу препаратами Pfizer или Moderna.

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После получения дополнительной дозы украинцы могут создать новые COVID-сертификаты. В документе будет указываться только вакцина, которой сделали последнюю прививку. Поэтому при въезде в страну проблем с прививкой не будет.

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