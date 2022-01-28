Бустерная и дополнительная доза от COVID-19: чем отличаются и что нужно знать украинцам

Бустерная доза нужна для восстановления защиты от COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
В Украине всего бустерную дозу сделали23 056 людей. Однако она отличается от дополнительной дозы, утверждают медики.
Об этом сообщает Минздрав.
Чем отличается бустер и дополнительная доза
Бустер – для людей, получивших базовый курс прививки 6-9 месяцев назад, и которым необходимо восстановить защиту от COVID-19.
Дополнительная доза – для людей, у которых ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний. Ее делают через 28 дней или 3 месяца после основного курса прививок.
Продлевает ли бустер действие COVID-сертификата
Бустер продлевает действие COVID-сертификата, а вот дополнительная доза – нет. Бустерная доза продлевает сертификат на 270 дней.
"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Какой вакциной делают прививку
Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.
В документе не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно, можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине.
В Украине зарегистрированы вакцины компаний:
- AstraZeneca,
- Sinovac Biotech,
- Pfizer,
- Moderna,
- Johnson & Johnson.