Бустерна та додаткова доза від COVID-19: чим відрізняються і що потрібно знати українцям

Бустерна доза потрібна для відновлення захисту від COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

В Україні всього бустерну дозу зробили23 056 людей. Проте вона відрізняється від додаткової дози, стверджують медики.

Про це повідомляє МОЗ.

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Чим відрізняється бустер і додаткова доза

Бустер – для людей, які отримали базовий курс щеплення 6-9 місяців тому, і яким необхідно відновити захист від COVID-19.

Додаткова доза – для людей, які мають ослаблений імунітет через важкі захворювання. Її роблять через 28 днів або 3 місяці після основного курсу щеплень.

Чи продовжує бустер дію COVID-сертифіката

Бустер продовжує дію COVID-сертифіката, а ось додаткова доза – ні. Бустерна доза продовжує сертифікат на 270 днів.

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"Тепер у будь-кого, хто вакцинувався третьою дозою, одразу термін сертифікату, який є у "Дії", буде продовжено і матиме термін дії 270 днів (9 місяців)", – стверджує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Якою вакциною роблять щеплення

Для проведення вакцинації бустерною дозою COVID-19 Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-яку зареєстровану в Україні вакцину.

У документі не зазначено, яким вакцинам слід надавати перевагу, відповідно, можна обирати будь-яку із зареєстрованих в Україні.

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В Україні зареєстровані вакцини компаній:

AstraZeneca,

Sinovac Biotech,

Pfizer,

Moderna,

Johnson & Johnson.

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