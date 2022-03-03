Из-за обстрелов оккупантов Энергодар остался без света и воды

Энергодар продолжает держать оборону против российских агрессоров, отправленных в Украину убивать 24 февраля по приказу международного преступника Владимира Путина. Сейчас поступила информация, что в городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света.

"В связи с отключением электроснабжения на КНС-2 и 3 и подстанции водозабора подача воды сейчас невозможна. Вода появится после возобновления электроснабжения", – написал на своем Телеграм-канале городской голова Дмитрий Орлов.

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