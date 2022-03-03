Через обстріл окупантів Енергодар залишився без світла та води

Енергодар продовжує тримати оборону проти російських агресорів, відправлених в Україну вбивати 24 лютого за наказом міжнародного злочинця Володимира Путіна. Наразі надійшла інформація, що у місті енергетиків через обстріл відсутні водопостачання і в деяких мікрорайонах немає світла.

"У зв'язку з відключенням електропостачання на КНС-2 та 3 та підстанції водозабору подача води зараз неможлива. Вода з'явиться після відновлення електропостачання", – написав у Телеграм-каналі міський голова Дмитро Орлов.

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