Как правильно собрать "тревожный чемоданчик" на случай ЧС – советы спасателей

Украинцам следует собрать "тревожный чемоданчик". Фото: коллаж "Сегодня"

Агрессия России на территории нашей страны усилилась. Поэтому украинцы всегда должны знать, как действовать во время чрезвычайных ситуаций и что делать после сигнала "Внимание всем!".

Спасатели ГСЧС Украины подробно рассказали, как гражданам подготовиться на случай ЧС и что должно быть в "тревожном чемоданчике".

Реклама

Как подготовить "тревожный чемоданчик"

Соберите документы и деньги:

Паспорт и копии всех документов (свидетельство о рождении, военный билет, документы об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы об имуществе)

Наличку и банковские карты

Необходимая техника:

Зарядные устройства для телефонов

Радиоприемник

Фонарик

Сигнальные устройства

Компас

Часы

Мультитул

Нож

Мусорные пакеты

Блокнот

Карандаш

Нитки и иголки

Спички

Зажигалки

Одежда и гигиенические средства:

Теплая одежда

Нижнее белье

Удобная обувь

Личные средства гигиены

Здоровье:

Аптечка с препаратами, которые вы употребляете каждый день, а также рецепты и медикаменты

Посуда и продукты:

Посуду, воду и продукты нужно брать на трое суток. Продукты должны быть такими, которые долго хранятся и не требуют дополнительного приготовления

Вторжение в Украину

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план вторжения России в Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

В то же время глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид отметил, что расценивает передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" в Украину.

Реклама

Сейчас Сухопутные войска Российской Федерации рассредоточиваются на позициях вблизи границы с Украиной.

22 февраля депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной" ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

Войска у границ

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.

К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.

Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

Ранее мы писали: