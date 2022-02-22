Як правильно зібрати "тривожну валізку" на випадок НС – поради рятувальників

Українцям слід зібрати "тривожну валізку". Фото: колаж "Сьогодні"

Агресія Росії на території нашої країни посилилася. Тому українці завжди мають знати, як діяти під час надзвичайних ситуацій та що робити після сигналу "Увага всім!"

Рятувальники ДСНС України розповіли, як громадянам підготуватися на випадок НС і що має бути у "тривожній валізці".

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Як підготувати "тривожну валізку"

Зберіть документи та гроші:

Паспорт та копії всіх документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документи про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи про майно)

Готівку та банківські картки

Необхідна техніка:

Зарядні пристрої для телефонів

Радіоприймач

Ліхтарик

Сигнальні пристрої

Компас

Годинник

Мультитул

Ніж

Сміттєві пакети

Блокнот

Олівець

Нитки та голки

Сірники

Запальнички

Одяг та гігієнічні засоби:

Теплий одяг

Спідня білизна

Зручне взуття

Особисті засоби гігієни

Здоров'я:

Аптечка з препаратами, які ви вживаєте щодня, а також рецепти та медикаменти

Посуд та продукти:

Посуд, воду та продукти потрібно брати на три доби. Продукти повинні бути такими, що довго зберігаються і не вимагають додаткового приготування

Вторгнення до України

22 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що план вторгнення Росії до України у певному сенсі вже почав реалізовуватись.

Водночас голова МОЗ Сполученого Королівства Саджид Джавід зазначив, що розцінює пересування важкої бронетехніки поблизу Донбасу як "початок вторгнення Росії" до України.

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Наразі Сухопутні війська Російської Федерації розосереджуються на позиціях поблизу кордону з Україною.

22 лютого депутат "так званої "народної ради" самопроголошеної" ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

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Війська біля кордонів

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

15 лютого Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань, оскільки підрозділи виконали свої завдання.

До Південного та Західного військових округів належать серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ РФ.

Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення до України назвали "інформаційним тероризмом".

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