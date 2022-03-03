Как проходит выезд из Украины через Львов: подробности от таможни

На границе очередь из желающих эвакуироваться / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

На Львовской таможне образовались очереди желающих пересечь границу, но она работает в штатном режиме. Об этом заявил и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков, сообщает УНН.

"Львовская таможня продолжает работать в штатном режиме и выполнять свои непосредственные обязанности. Но в связи с введением военного положения на границах появились большие очереди из желающих выехать за границу, в основном это женщины и дети. В каждом из пунктов пропуска им предлагают продукты питания, медицинскую помощь, также действуют пункты обогрева, детские комнаты и прочее", — рассказал он.

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Кроме того, работники Львовской таможни вместе с волонтерами создали штаб ДопомогтиUALviv. Его главные задачи:

Координация действий отправителей гуманитарных грузов и их получателей

Помощь с ускорением таможенного оформления гуманитарных грузов

Отработка логистики перевозок

Помощь с поиском складских помещений

При штабе работает "горячая линия", через которую можно узнать об алгоритме действий при оформлении документов

"Это первые шаги, но с каждым днем мы будем расширять масштабы деятельности гуманитарного штаба", — заявил и.о. начальника Львовской таможни.

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