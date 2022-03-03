Як проходить виїзд з України через Львів: подробиці від митниці

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На Львівській митниці утворилися черги охочих перетнути кордон, але вона працює у штатному режимі. Про це заявив в.о. начальника Львівської митниці Данило Меньшиков, повідомляє УНН.

"Львівська митниця продовжує працювати у штатному режимі та виконувати свої безпосередні обов'язки. Але у зв'язку із запровадженням воєнного стану на кордонах з'явилися великі черги з охочих виїхати за кордон, переважно це жінки та діти. У кожному з пунктів пропуску їм пропонують продукти, медичну допомогу, також діють пункти обігріву, дитячі кімнати та інше", – розповів він.

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Крім того, працівники Львівської митниці разом із волонтерами створили штаб Допомоги UALviv. Його головні завдання:

Координація дій відправників гуманітарних вантажів та їхніх одержувачів

Допомога із прискоренням митного оформлення гуманітарних вантажів

Відпрацювання логістики перевезень

Допомога з пошуком складських приміщень

При штабі працює гаряча лінія, через яку можна дізнатися про алгоритм дій при оформленні документів

"Це перші кроки, але з кожним днем ми розширюватимемо масштаби діяльності гуманітарного штабу" , – заявив в.о. начальника Львівської митниці.

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