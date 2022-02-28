Как сейчас работает метро в Киеве: расписание и подробности

Поезда будут ходить с интервалом в 40 минут / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевская горадминистрация опубликовала режим работы столичного метрополитена в условиях военного положения. На данный момент метро работает в режиме перевозок. График размещен в Telegram-канале КГГА.

График работы 28 февраля

Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Ориентировочный интервал движения: 40 минут.

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Также в КГГА отметили, что график работы может оперативно меняться по необходимости, кроме того, станции метро также продолжают работать как укрытие. Все убежища Киева, включая станции метро, способны в случае необходимости вместить более 2,8 млн человек.

Жителей города призвали не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

27 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что Киевский метрополитен прекращает перевозку граждан.

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