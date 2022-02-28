Как сейчас работает метро в Киеве: расписание и подробности

Поезда будут ходить с интервалом в 40 минут / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевская горадминистрация опубликовала режим работы столичного метрополитена в условиях военного положения. На данный момент метро работает в режиме перевозок. График размещен в Telegram-канале КГГА.
График работы 28 февраля
- Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".
- Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".
- Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".
Ориентировочный интервал движения: 40 минут.
Также в КГГА отметили, что график работы может оперативно меняться по необходимости, кроме того, станции метро также продолжают работать как укрытие. Все убежища Киева, включая станции метро, способны в случае необходимости вместить более 2,8 млн человек.
Жителей города призвали не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
27 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что Киевский метрополитен прекращает перевозку граждан.
5-й день войны в Украине
- С 28 февраля в Киеве закончился жесткий комендантский час. Теперь он будет действовать только с 22:00 до 7:00. С самого утра у магазинов начали выстраиваться огромные очереди. Первый замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Рада" сообщил, что магазины будут открываться постепенно, потому что за два дня, когда все было закрыто, отрабатывалась логистика, чтобы все, что возможно, сегодня доставить в магазины.
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