Як зараз працює метро в Києві: розклад та подробиці

Потяги ходитимуть з інтервалом у 40 хвилин / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська міськадміністрація опублікувала режим роботи столичного метрополітену в умовах воєнного стану. На цей час метро працює у режимі перевезень. Графік розміщено в Telegram-каналі КМДА.

Графік роботи 28 лютого

Червона лінія: ст. "Шулявська" до ст. "Університет".

Синя лінія: ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зелена лінія: ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху: 40 хв.

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Також у КМДА зазначили, що графік роботи може оперативно змінюватись за потребою, крім того, станції метро також продовжують працювати як укриття. Усі притулки Києва, включаючи станції метро, здатні в разі потреби вмістити понад 2,8 млн людей.

Жителів міста закликали не виходити на вулицю та не пересуватися містом без необхідності.

27 лютого мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що Київський метрополітен припиняє перевезення громадян.

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