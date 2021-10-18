Когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19: в Минздраве ответили

В Украине вскоре ожидается пик заболеваемости COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге в понедельник, 18 октября.

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Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается

Как стало известно, количество летальных случаев от COVID-19 в Украине увеличилось на 22% за неделю, а число новых случаев заболевания возросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID- коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

Летальные случаи от коронавируса в Украине

За все время пандемии в Украине 53% летальных исходов из-за коронавируса пришлось на возрастную группу 70+ и почти 29% смертей было зафиксировано в возрасте 60-69 лет.

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"Вакцинация – эффективный способ избежать заболевания, госпитализаций и смерти", – подчеркнул Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор.

В Украине снова ухудшилась ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

Какая ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день?

В Украине за последние сутки, 17 октября, обнаружили 9524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1764 меньше, чем сутками ранее.

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Отмечается, что вчера заболели 790 детей и 122 медработника. Всего инфекцию подтвердили у 2 644 694 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 177 жителей Украины (всего – 60 810). Вылечить удалось 2 329 418 инфицированных (3421 – за последние сутки).

В Минздраве подчеркнули, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – невакцинированные.

Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса

Ранее мы сообщали, что во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.

Всего 6745 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем – в Европе.

В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.

А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.

Украина с 11 996 случаями на 8-м месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4-м месте.

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