Коли в Україні буде пік захворюваності на COVID-19: у МОЗ відповіли

В Україні незабаром очікується пік захворюваності COVID-19. Фото: колаж "Сьогодні"

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін на брифінгу в понеділок, 18 жовтня.

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Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується

Як стало відомо, кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні збільшилася на 22% за тиждень, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID- ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

Летальні випадки від коронавірусу в Україні

За весь час пандемії в Україні 53% смертей через коронавірус припало на вікову групу 70+ і майже 29% смертей було зафіксовано в українців віком 60-69 років.

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"Вакцинація – ефективний спосіб уникнути захворювання, госпіталізацій і смерті", – підкреслив Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, професор.

В Україні знову погіршилася ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

У МОЗ підкреслили, що 97% госпіталізованих з COVID-19 у вересні – невакциновані.

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Україна увійшла до п'ятірки країн у світі за смертністю від коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.

Усього 6745 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці у світі і на третьому – в Європі.

Зокрема, 11 жовтня у США – 84 154 зараження, у Великій Британії – 38 520, у Туреччині – 33 860.

А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.

Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.

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