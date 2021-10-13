Коронавирус добрался и до детей: в Украине новый антирекорд

В Украине рекордное количество СOVID-заражений среди детей. Коллаж: "Сегодня"

В Украине заболеваемость на COVID-19 среди детей и молодежи превысила максимальные значения за все время пандемии. Количество СOVID-госпитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.

Об этом говорится в отчете на сайте НАН.

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"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", – говорится в отчете.

Возрастная структура случаев болезни и госпитализаций за неделю в расчете на 100 тыс. населения соответствующей возрастной категории

Нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии, хотя количество госпитализаций еще ниже такого максимума.

Возрастные категории больных и доля летальных случаев (применено 7-дневное усреднение)

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Возрастные категории больных, которые нуждались в госпитализации, и больничная летальность по данным ЦОС Минздрава Украины (применено 7-дневное усреднение)

Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса

Ранее мы сообщали, что во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.

Всего 6745 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем – в Европе.

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В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.

А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.

Украина с 11 996 случаями на 8-м месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4-м месте.

Хуже всего ситуация в следующих областях:

Донецк – заняты 2233 из 2999 ковидных коек (74,5%),

Запорожская – заняты 1793 из 2582 коек (69,4%),

Харьковская – заняты 3159 с 4584 коек (68,9%).

В Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 22,6% (в больнице 181 человек).

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