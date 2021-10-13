Коронавирус добрался и до детей: в Украине новый антирекорд

В Украине рекордное количество СOVID-заражений среди детей. Коллаж: "Сегодня"
В Украине заболеваемость на COVID-19 среди детей и молодежи превысила максимальные значения за все время пандемии. Количество СOVID-госпитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.
Об этом говорится в отчете на сайте НАН.
"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", – говорится в отчете.
Нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии, хотя количество госпитализаций еще ниже такого максимума.
Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса
Ранее мы сообщали, что во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.
Всего 6745 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем – в Европе.
В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.
А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.
Украина с 11 996 случаями на 8-м месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4-м месте.
Хуже всего ситуация в следующих областях:
- Донецк – заняты 2233 из 2999 ковидных коек (74,5%),
- Запорожская – заняты 1793 из 2582 коек (69,4%),
- Харьковская – заняты 3159 с 4584 коек (68,9%).
В Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 22,6% (в больнице 181 человек).
Ранее мы писали:
- Есть время до ноября: что грозит учителям без прививки.
- Напомним, что по состоянию на 12 октября все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина, но показателям оранжевой зоны соответствуют 15 регионов.
- Также напомним, что 10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей. К медикам обратились более 44 тысяч раз в сутки.