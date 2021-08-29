Коронавирус, итоги недели. "Плюшки" вакцинированным и новая партия Pfizer

В стране с каждым днем диагностируют новые случаи заболевания, несмотря на высокие темпы вакцинации / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ежедневно фиксируют новые случаи коронавируса, а власти уже анонсируют начало новой волны заболевания и даже говорят о локдауне. А тем временем в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса от Pfizer-BioNTech, которую страна получила от правительства США.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 23 по 29 августа, в Украине зафиксировали 9 530 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее обнаружили 15 510 случаев COVID-19, а две недели назад – 6461. А за время пандемии коронавирусом заболел уже 2 284 191 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу – 5 295 405 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 594 758 человек. Всего проведено 8 890 163 прививки.

"Плюшки" вакцинированным

В Минздраве допускают, что люди с сертификатами вакцинации от коронавируса смогут посещать публичные места даже если в стране введут локдаун. Вакцинированным не будут отменять правила, но люди из определенных сфер с сертификатом вакцинации смогут продолжить работать или посещать публичные места.

А в Виннице за вакцинацию можно получить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинуйся. Сохрани жизнь" – жители, которые дважды прививались против коронавируса смогут побороться за главный приз.

Что будет с невакцинированными

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры для невакцинированных. Для того, чтобы вводить какие-либо меры, нужно убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

В то же время он пояснил, что начинать говорить об ограничении для невакцинированных можно только тогда, когда прививками будет охвачено не менее 50% населения, и когда власть будет убеждена, все люди были обеспечены вакциной. А уже после того, как останутся одни противники вакцинации, можно применять "более жесткие меры".

В то же время, в Украине стали отказывать в трудоустройстве невакцинированным соискателям работы. На днях один из первых таких случаев произошел в Запорожье.

Адвокат, мониторящий тему вакцинации, Иван Либерман говорит, что, по его данным, случай в Запорожье – уже не единственный. Больше того, он не исключил, что в Украине все же могут ввести закон, который будет обязывать вакцинироваться от коронавируса.

А украинские школьники могут снова уйти на удаленное обучение.

"С первого сентября мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школы. Далее мы говорим, что если будут осложнения эпидситуации, если будет увеличение количества случаев, и по адаптивному карантину страна перейдет в оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, будут работать только те школы, в которых более 80% учителей вакцинированы против COVID-19", – сказал Ляшко.

Новая волна коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что новая волна пандемии коронавируса начнется через три месяца. А столице снова заговорили о возможной новой волне короновируса. В Киеве еще летом чиновники начали работу над выпуском электронных проездных на случай введения локдауна.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, когда в стране могут снова ввести локдаун. По его словам, это может произойти уже в ноябре этого года.

Также Кузин заявил, что пандемия коронавируса может еще существовать на протяжении от двух до пяти лет.