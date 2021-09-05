Коронавирус, итоги недели. Украина на грани выхода из зеленой зоны и поставки инновационных лекарств из США

В стране с каждым днем диагностируют новые случаи заболевания, несмотря на высокие темпы вакцинации / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с каждым днем все больше людей инфицируются коронавирусом, а врачи обратили внимание на опасный синдром болезни – большинство госпитализированных имеют тяжелые поражения легких.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 30 августа по 5 сентября, в Украине зафиксировали 12 594 новых случая заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее обнаружили 9530 случаев COVID-19, две недели назад – 15 510, а три недели назад – 6461. А за время пандемии коронавирусом заболели уже 2 297 534 человека.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании вакцинирован 5 569 051 человек, причем получили одну дозу – 5 569 049 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 4 178 665 человек. Всего проведено 9 747 714 прививок.

Тем временем мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил сокращением сотрудникам городского совета, отказывающимся вакцинироваться от коронавируса.

ВОЗ прогнозирует еще 236 тысяч смертей от коронавируса до конца года из-за стагнации процесса вакцинации и низкого уровня вакцинации в более бедных странах.

Вакцина предотвратила заболевание COVID-19 у 66% вакцинированных / Фото: РБК

Карантин в Украине

Украина оказалась на грани выхода из зеленой зоны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Если такая тенденция сохранится, то в регионах могут ужесточить ограничения. В Киевской области, например, коэффициент выявления ковида преобладает рекомендованные ВОЗ 5%, которые означают, что заболеваемость находится под контролем.

В то же время в Украине четыре области не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности. В Луганской и Одесской областях уровень госпитализации больных коронавирусом уже достиг более 70 процентов. Неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19 и во Львовской, Херсонской областях. Там каждого второго кладут в больницу. Остальные регионы пока находятся в зеленой карантинной зоне.

В Украине могут ужесточить карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Инновационные лекарства против COVID-19

В Украину поступил гуманитарный груз из США, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief в рамках борьбы с коронавирусом. Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США.

"Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США. Лекарство рекомендовано для пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", – сообщили в посольстве США.