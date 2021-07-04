Коронавирус, итоги недели: Украина внедрила COVID-паспорта и открывает мини-центры вакцинации

В стране 3666 новых случаев коронавируса и ожидается как минимум 9 миллионов доз вакцины

В Украине продолжается борьба с коронавирусом – появились первые случаи опасного штамма "Дельта" и внедрили COVID-сертификаты для тех, кто вакцинировался или сделал ПЦР-тест.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 28 июня по 4 июля, в Украине зафиксировали 3666 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее было 4150 больных ковидом.

В стране за последнюю неделю выздоровели 8113 человек, а умерли 184. А за время пандемии в общем ковидом заболели 2 237 553 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек, из них получили 1 дозу 2 059 726 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы 841 291 человек. Всего проведено 2 901 017 прививок. По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 772 102 человека.

В Киеве открывают мини-центры вакцинации в Центрах первичной медико-санитарной помощи столичных районов. Теперь прививки от коронавируса можно получить не только в МВЦ, но и в одной из 21 поликлиник города, предварительно записавшись на удобное время через сервис Helsi.me. Вакцинация будет проводиться каждые выходные, предварительная запись пока открыта на 3-4 и 10-11 июля.

А тем временем, из-за того, что идет очередная волна эпидемии, вакцинацию от основных инфекционных болезней в Украине следует сделать обязательной. Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что нельзя допускать детей, которые не получили вакцину, к занятиям в школе.

Новые поставки вакцины

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что до конца лета Украина получит в общей сложности по меньшей мере 9 миллионов доз вакцин, и 8 миллионов из них должны прибыть в июле.

"В июле приедет 5,32 млн доз CoronaVac – это по дополнительному контракту, который уже подписан. Еще 2 миллиона доз вакцины Moderna ожидается по COVAX от США. Еще как минимум к нам придет миллион доз вакцины Pfizer в июле, сколько ее придет в августе, мы будем знать немного позже, но также как минимум миллион", – заявил министр.

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Он добавил, что Минздрав также по-прежнему надеется на возобновление поставок 1,5 миллиона доз вакцины CoviShield от SII.

Внедрение COVID-паспортов

В 21 стране Европейского Союза, а также в ассоциированных с ними Норвегии, Лихтенштейне, Швейцарии и Исландии официально начали действовать цифровые COVID-сертификаты.

А в Украине Министерство цифровой трансформации запустило регистрацию на бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получили 2 дозы) на территории Украины.

Так называемый "паспорт вакцинации" будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить и бумажную форму через обращение к врачу. В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные будут иметь одинаковую юридическую силу.

Сейчас регулятор ЕС одобрил только четыре вакцины против COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Поэтому иностранные туристы, иммунизированные этими препаратами, смогут беспрепятственно путешествовать по Европейскому Союзу. И не проходить самоизоляцию или сдавать тесты. А вот по поводу других вакцин – государства-члены должны решать самостоятельно.

В мире бушует дельта-штамм

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинированные люди все равно могут заразиться новым штаммом коронавируса "Дельта".

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться", - заявила помощник гендиректора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам Мариангела Симао.

Новая волна коронавируса грозит украинцам. На этот раз ждут вспышку заболеваемости индийским штаммом "Дельта". Он более коварный и вредный. Штамм "Дельта" в первый раз зафиксировали в Индии. Сейчас он активно распространяется у восточного соседа. И именно оттуда уже попал в Украину.

А тем временем, власти Львова приняли решение усилить карантинные ограничения и увеличить количество вакцинаций на фоне распространения штамма коронавируса "Дельта".