Коронавирус, итоги недели. В Украине нашли новый подтип "Дельты", но ситуация улучшается

Какая ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последнюю неделю зафиксировано более 115 тысяч новых случаев коронавируса. В желтой зоне карантина всего три региона. При этом ситуация с ковидом улучшается – дети начали возвращаться к очному обучению, а в некоторых областях хотят смягчать карантин.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 15 по 21 ноября, в Украине зафиксировали 115 304 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие недели. Для сравнения: неделей ранее этот показатель составлял 142 206, а в конце октября – 152 897.

Коронавирус в Украине. Данные Минздрава

​​За вчерашние сутки, 20 ноября, в Украине зафиксировали 10 635 новых случаев COVID-19. Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких областях:

Днепропетровской (1242);

Николаевской (693);

Одесской (655);

Запорожской (653);

Хмельницкой (598).

Новый подтип штамма "Дельта"

В Украине есть первые случаи нового подтипа "Дельты", который ранее активно распространялся в Великобритании. AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс", на 10-15% заразнее своих "сородичей". В то же время эксперты успокаивают, уверяя, что новой мутации вряд ли удастся обойти современные вакцины.

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Где заметили новый вариант "Дельты"?

Одесская;

Львовская;

Тернопольская;

Ровенская;

Ивано-Франковская;

Волынская;

Закарпатская;

Херсонская область.

Всего ученые обнаружили в Украине 11 различных вариантов штамма "Дельта". При этом почти в 60% образцов пациентов – "материнский" вариант "Дельты" (так называемый индийский).

Вакцинация в Украине

В Минздраве уточнили, что с начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 763 865 человек. Всего медики сделали 22 569 609 прививок.

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Власти подчеркивают, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.

Карантин в Украине

По состоянию на 21 ноября в Украине вообще нет зеленой зоны, то три области в желтой и оранжевой зоне, все остальные регионы красные.

Новый список зон Минздрава

Желтая зона

Черновицкая,

Кировоградская,

Тернопольская.

Оранжевая зона

Закарпатская,

Полтавская,

Харьковская.

Красная зона

Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черниговская.

При этом Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.

Кроме того, во Львове ученики 5-11 классов с понедельника, 22 ноября, продолжат обучение в очном формате. Также в городе отменят часть и других правил – в городу возобновят работу некоторые заведения.

Одесская область уже на следующей неделе может выйти из красной карантинной зоны и стать "желтой". В регионе заметили спад госпитализаций и уменьшение количества заражений коронавирусом.

В Киеве и Черкасской области ситуация пока не особо изменилась. Эти регионы пока не будут выходить из списка красных.

Тем временем школьники во Львове и Киеве с завтрашнего дня, 22 ноября, возвращаются к очному обучению.

Что происходит в больницах

Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал "Сегодня", что в Украине нехватка врачей. Некоторые покинули инфекционные отделения, часть медиков не хотела работать с COVID-пациентами.

Рейтинг заполненности отделений

В Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных кроватей (2076 человек); На втором месте Донецкая область – 69,3% (2815 человек); Третье место занимает Киев – 66,7% (4058 человек); В Черновицкой области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 38,8% (862 человека).

Где больше всего нуждаются в кислородной поддержке?

В Донецкой области 70,6% пациентов среди госпитализированных из COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошел г. Киев, где 69,1% больных нуждаются в кислородной поддержке; Третье место занимает Ивано-Франковская область (68,2%).

В городе Дубно Ровенской области от коронавируса скончалась беременная 20-летняя девушка. Ее ребенка также не удалось спасти.

В Киеве для приема больных коронавирусом в 33 медучреждениях определено более 6 тысяч кроватей. Подачей кислорода в коммунальных медучреждениях оборудованы более 90% коек. Также в столице более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.