Коронавирус, итоги недели. В Украине нашли новый подтип "Дельты", но ситуация улучшается

Какая ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за последнюю неделю зафиксировано более 115 тысяч новых случаев коронавируса. В желтой зоне карантина всего три региона. При этом ситуация с ковидом улучшается – дети начали возвращаться к очному обучению, а в некоторых областях хотят смягчать карантин.
"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.
Уровень заболеваемости
За прошедшую неделю, с 15 по 21 ноября, в Украине зафиксировали 115 304 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие недели. Для сравнения: неделей ранее этот показатель составлял 142 206, а в конце октября – 152 897.
За вчерашние сутки, 20 ноября, в Украине зафиксировали 10 635 новых случаев COVID-19. Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких областях:
- Днепропетровской (1242);
- Николаевской (693);
- Одесской (655);
- Запорожской (653);
- Хмельницкой (598).
Новый подтип штамма "Дельта"
В Украине есть первые случаи нового подтипа "Дельты", который ранее активно распространялся в Великобритании. AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс", на 10-15% заразнее своих "сородичей". В то же время эксперты успокаивают, уверяя, что новой мутации вряд ли удастся обойти современные вакцины.
Где заметили новый вариант "Дельты"?
- Одесская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Ровенская;
- Ивано-Франковская;
- Волынская;
- Закарпатская;
- Херсонская область.
Всего ученые обнаружили в Украине 11 различных вариантов штамма "Дельта". При этом почти в 60% образцов пациентов – "материнский" вариант "Дельты" (так называемый индийский).
Вакцинация в Украине
В Минздраве уточнили, что с начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 763 865 человек. Всего медики сделали 22 569 609 прививок.
Власти подчеркивают, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
Карантин в Украине
По состоянию на 21 ноября в Украине вообще нет зеленой зоны, то три области в желтой и оранжевой зоне, все остальные регионы красные.
Желтая зона
- Черновицкая,
- Кировоградская,
- Тернопольская.
Оранжевая зона
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Харьковская.
Красная зона
- Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черниговская.
При этом Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.
Кроме того, во Львове ученики 5-11 классов с понедельника, 22 ноября, продолжат обучение в очном формате. Также в городе отменят часть и других правил – в городу возобновят работу некоторые заведения.
Одесская область уже на следующей неделе может выйти из красной карантинной зоны и стать "желтой". В регионе заметили спад госпитализаций и уменьшение количества заражений коронавирусом.
В Киеве и Черкасской области ситуация пока не особо изменилась. Эти регионы пока не будут выходить из списка красных.
Тем временем школьники во Львове и Киеве с завтрашнего дня, 22 ноября, возвращаются к очному обучению.
Что происходит в больницах
Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал "Сегодня", что в Украине нехватка врачей. Некоторые покинули инфекционные отделения, часть медиков не хотела работать с COVID-пациентами.
Рейтинг заполненности отделений
- В Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных кроватей (2076 человек);
- На втором месте Донецкая область – 69,3% (2815 человек);
- Третье место занимает Киев – 66,7% (4058 человек);
- В Черновицкой области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 38,8% (862 человека).
Где больше всего нуждаются в кислородной поддержке?
- В Донецкой области 70,6% пациентов среди госпитализированных из COVID-19 находятся на кислородной поддержке.
- Также в первую тройку этого антирейтинга вошел г. Киев, где 69,1% больных нуждаются в кислородной поддержке;
- Третье место занимает Ивано-Франковская область (68,2%).
В городе Дубно Ровенской области от коронавируса скончалась беременная 20-летняя девушка. Ее ребенка также не удалось спасти.
В Киеве для приема больных коронавирусом в 33 медучреждениях определено более 6 тысяч кроватей. Подачей кислорода в коммунальных медучреждениях оборудованы более 90% коек. Также в столице более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.