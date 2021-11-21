Коронавірус, підсумки тижня. В Україні знайшли новий підтип "Дельти", але ситуація поліпшується

Яка ситуація з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останній тиждень зафіксовано понад 115 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. У "жовтій зоні" карантину лише три регіони. Однак ситуація з ковідом поліпшується – діти почали повертатися до навчання, а в деяких областях хочуть пом'якшити карантин.
"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація з коронавірусною хворобою в Україні за останні сім днів.
Рівень захворюваності
Минулого тижня, з 15 по 21 листопада, в Україні зафіксували 115 304 нові випадки зараження коронавірусом. Це менше, ніж у попередні тижні. Для порівняння: тиждень тому цей показник становив 142 206, а наприкінці жовтня – 152 897.
За минулу добу, 20 листопада, в Україні зафіксували 10 635 нових випадків COVID-19. Вчора найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у таких областях:
- Дніпропетровська (1242);
- Миколаївська (693);
- Одеська (655);
- Запорізька (653);
- Хмельницька (598).
Новий підтип штаму "Дельта"
В Україні є перші випадки інфікування новим підтипом "Дельти", який раніше активно поширювався у Великій Британії. AY.4.2, який ще називають "Дельта Плюс", на 10-15% заразніший за своїх "родичів". Водночас експерти заспокоюють – новій мутації навряд чи вдасться обійти сучасні вакцини.
Де помітили новий варіант "Дельти"?
- Одеська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Рівненська;
- Івано-Франківська;
- Волинська;
- Закарпатська;
- Херсонська (області).
Усього вчені виявили в Україні 11 різних варіантів штаму "Дельта". Майже 60% зразків, що відібрані в пацієнтів, – "материнський" варіант "Дельти" (так званий індійський штам).
Вакцинація в Україні
У МОЗ уточнили, що з початку кампанії вакцинації щеплено 12 805 746 українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 9 763 865 людей. Загалом медики зробили 22 569 609 щеплень.
Влада підкреслює, що 88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Карантин в Україні
Станом на 21 листопада в Україні взагалі немає "зеленої зони", по три області у "жовтій" та "помаранчевій" зонах, решта регіонів "червоні".
"Жовта зона"
- Чернівецька,
- Кіровоградська,
- Тернопільська (області).
"Помаранчева зона"
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Харківська (області).
"Червона зона"
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська (з Києвом),
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернігівська (області).
Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої зони" адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.
У Львові учні 5-11 класів з понеділка, 22 листопада, продовжать навчання в очному форматі. Також у місті скасують і частину інших правил – відновлять роботу деякі заклади.
Одеська область вже наступного тижня може вийти із "червоної карантинної зони" й стати "жовтою". Помічено спад госпіталізацій та зменшення кількості заражень коронавірусом.
У Києві та Черкаській області ситуація поки що не особливо змінилася. Вони поки що не виходитимуть зі списку "червоних".
Що відбувається у лікарнях
Головний санлікар України Ігор Кузін розповів "Сьогодні", що в Україні нестача лікарів. Деякі з них залишили інфекційні відділення, а частина медиків не хотіла працювати з COVID-пацієнтами.
Рейтинг заповненості відділень
- В Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2076 людей).
- На другому місці Донецька область – зайнято 69,3% ковідних ліжко-місць (2815 людей).
- Третє місце посідає Київ – 66,7% (4058 людей).
- У Чернівецькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 38,8% (862 особи).
Де найбільше потребують кисневої підтримки?
- У Донецькій області 70,6% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій підтримці.
- До трійки цього рейтингу увійшов також Київ, де 69,1% хворих потребують кисневої підтримки.
- Третє місце посідає Івано-Франківська область – 68,2%.
У місті Дубно Рівненській області від коронавірусу померла вагітна 20-річна дівчина. Її дитину також не вдалося врятувати.
У Києві для прийому хворих на коронавірус у 33 медзакладах визначено понад 6 тисяч ліжок. Поданням кисню в комунальних медустановах обладнано понад 90% ліжок. Також у столиці понад 500 апаратів штучної вентиляції легень.