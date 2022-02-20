Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 17 тыс. новых больных

В Украине снова выросло число заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки 19 февраля в Украине зафиксировали 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 1473, а медработников – 142.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3172 человека;

летальных исходов – 152;

выздоровели – 11 963 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 720 771 человек;

выздоровели – 3 938 459 человек;

летальных исходов – 104 518.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2126;

Винницкая область – 292;

Волынская область – 336;

Днепропетровская область – 1077;

Донецкая область – 925;

Житомирская область – 720;

Закарпатская область – 275;

Запорожская область – 753;

Ивано-Франковская область – 328;

Киевская область – 574;

Кировоградская область – 321;

Луганская область – 263;

Львовская область – 635;

Николаевская область – 945;

Одесская область – 953;

Полтавская область – 541;

Ровенская область – 333;

Сумская область – 996;

Тернопольская область – 394;

Харьковская область – 1398;

Херсонская область – 867;

Хмельницкая область – 861;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 247;

Черниговская область – 475.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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