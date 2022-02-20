Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 17 тис. нових хворих

В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу 19 лютого в Україні зафіксували 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед захворілих: дітей – 1473, а медпрацівників – 142.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3172 особи;

летальних наслідків – 152;

одужало – 11 963 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 720 771 особа;

одужало – 3 938 459 осіб;

летальних наслідків – 104 518.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2126;

Вінницька область – 292;

Волинська область – 336;

Дніпропетровська область – 1077;

Донецька область – 925;

Житомирська область – 720;

Закарпатська область – 275;

Запорізька область – 753;

Івано-Франківська область – 328;

Київська область – 574;

Кіровоградська область – 321;

Луганська область – 263;

Львівська область – 635;

Миколаївська область – 945;

Одеська область – 953;

Полтавська область – 541;

Рівненська область – 333;

Сумська область – 996;

Тернопільська область – 394;

Харківська область – 1398;

Херсонська область – 867;

Хмельницька область – 861;

Черкаська область – 823;

Чернівецька область – 247;

Чернігівська область – 475.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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