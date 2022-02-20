Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 17 тис. нових хворих

В Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
За добу 19 лютого в Україні зафіксували 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед захворілих: дітей – 1473, а медпрацівників – 142.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3172 особи;
- летальних наслідків – 152;
- одужало – 11 963 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 720 771 особа;
- одужало – 3 938 459 осіб;
- летальних наслідків – 104 518.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 2126;
Вінницька область – 292;
Волинська область – 336;
Дніпропетровська область – 1077;
Донецька область – 925;
Житомирська область – 720;
Закарпатська область – 275;
Запорізька область – 753;
Івано-Франківська область – 328;
Київська область – 574;
Кіровоградська область – 321;
Луганська область – 263;
Львівська область – 635;
Миколаївська область – 945;
Одеська область – 953;
Полтавська область – 541;
Рівненська область – 333;
Сумська область – 996;
Тернопільська область – 394;
Харківська область – 1398;
Херсонська область – 867;
Хмельницька область – 861;
Черкаська область – 823;
Чернівецька область – 247;
Чернігівська область – 475.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.