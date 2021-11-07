Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 17 тыс. зараженных

В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1 119, медработников – 195).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали – 5 652 человека, кроме этого, зафиксировали 449 летальных случаев. Выздоровели 8 520 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 075 433 человека, а летальных исходов – 72 084.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 625 случаев;
- Винницкая область – 569 случаев;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 1527 случаев;
- Донецкая область – 757 случаев;
- Житомирская область – 682 случая;
- Закарпатская область – 270 случаев;
- Запорожская область – 667 случаев;
- Ивано-Франковская область – 887 случаев;
- Киевская область – 542 случая;
- Кировоградская область – 144 случая;
- Луганская область – 174 случая;
- Львовская область – 1095 случаев;
- Николаевская область – 816 случаев;
- Одесская область – 1664 случая;
- Полтавская область – 633 случая;
- Ровенская область – 349 случаев;
- Сумская область – 817 случаев;
- Тернопольская область – 403 случая;
- Харьковская область – 1362 случая;
- Херсонская область – 448 случаев;
- Хмельницкая область – 1114 случаев;
- Черкасская область – 271 случай;
- Черновицкая область – 407 случаев;
- Черниговская область – 856 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.