Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 17 тыс. зараженных

В Украине обнаружили новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1 119, медработников – 195).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали – 5 652 человека, кроме этого, зафиксировали 449 летальных случаев. Выздоровели 8 520 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 075 433 человека, а летальных исходов – 72 084.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 625 случаев;

Винницкая область – 569 случаев;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 1527 случаев;

Донецкая область – 757 случаев;

Житомирская область – 682 случая;

Закарпатская область – 270 случаев;

Запорожская область – 667 случаев;

Ивано-Франковская область – 887 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Кировоградская область – 144 случая;

Луганская область – 174 случая;

Львовская область – 1095 случаев;

Николаевская область – 816 случаев;

Одесская область – 1664 случая;

Полтавская область – 633 случая;

Ровенская область – 349 случаев;

Сумская область – 817 случаев;

Тернопольская область – 403 случая;

Харьковская область – 1362 случая;

Херсонская область – 448 случаев;

Хмельницкая область – 1114 случаев;

Черкасская область – 271 случай;

Черновицкая область – 407 случаев;

Черниговская область – 856 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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