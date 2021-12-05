"Красных" областей может стать меньше: в Украине обновили карантинные зоны

8 "красных" регионов могут перейти сразу в желтую зону / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
Оранжевая зона
- Полтавская область
- Закарпатская область
Желтая зона
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
- Харьковская область
Коронавирус в Украине
За сутки 4 декабря в Украине зафиксировано 6622 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 690, медработников – 68).
За прошлые сутки госпитализировали 2926 человек, а выздоровели от коронавируса 9274 человека. Летальных случаев – 278.
За все время пандемии в Украине выздоровели 3 050 659 человек. Всего проведено 16 076 359 ПЦР-тестирований.
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