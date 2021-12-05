"Червоних" областей може стати менше: в Україні оновили карантинні зони

8 "червоних" регіонів можуть перейти одразу в "жовту зону" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної зони" адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої зони".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Ситуація повністю нормалізувалася та відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки у наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Київ

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Рівненська область

Сумська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

"Помаранчева зона"

Полтавська область

Закарпатська область

"Жовта зона"

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Харківська область

Коронавірус в Україні

За добу 4 грудня в Україні зафіксовано 6622 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 690, медпрацівників – 68).

Минулої доби госпіталізували 2926 людей, а одужали від коронавірусу 9274 особи. Смертельних випадків – 278.

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За весь час пандемії в Україні одужали 3 050 659 людей. Усього проведено 16 076 359 ПЛР-тестувань.

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