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"Красных" станет еще больше? В каких регионах растет заболеваемость на COVID-19

Валентина Шаповал
10 ноября, 10:58
В желтой зоне карантина осталось только две области

В Украине зафиксировали 23 283 новых подтвержденных случаев COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 10 ноября в Украине 16 областей находятся в красной зоне адаптивного карантина. С каждым днем медики фиксируют все больше случаев COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

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Кто находится в красной зоне

  • Волынская область,
  • Днепропетровская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Запорожская область,
  • Киевская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Ровенская область,
  • Сумская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черниговская область.

Кто находится в оранжевой зоне

  • Винницкая область,
  • Закарпатская область,
  • Полтавская область,
  • Харьковская область,
  • Черкасская область,
  • Черновицкая область.

Кто остался в желтой зоне

  • Кировоградская область,
  • Тернопольская область.

Критической ситуацией считается, если занятость кроватей с кислородом – более 65%. В Тернопольской области этот показатель составляет 56, 8%, в Кировоградской – 49, 9%.

Больше всего новых случаев за сутки 9 ноября зафиксировали в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.

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За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.

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