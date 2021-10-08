Локдаун все ближе: в Украине уже 13 областей соответствуют оранжевой зоне

Локдаун в Украине все ближе. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 8 октября в оранжевую зону адаптивного карантина попали уже 13 областей Украины. Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

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Регионы, которые попали в оранжевую зону адаптивного карантина

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Луганская

Одесская

Полтавская

Ровенская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Черновицкая

Карантин в Украине. Фото: Depositphotos.

Какая ситуация с коронавирусом по регионах?

Наихудшие показатели в Луганской области – 742, Черновицкой – 738 и Харьковской – 480. Стоит отметить, что нормой является менее 75 на 100 тысяч населения.

Также в некоторых регионах превышен уровень госпитализаций COVID-больных. Самая критическая ситуация в Харьковской области 86,6%, Херсонской – 78,7% и Запорожской – 71,8%. К слову, этот показатель не должен превышать более 50%.

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Какие ограничения действуют сейчас

С 23 сентября Украина попала в желтую зону эпидемической опасности. В стране действуют новые ограничения:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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