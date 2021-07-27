Любит папу, орешки и карамельки. Гордон взял интервью у своей 4-летней дочери – видео

Девочка рассказала, что была в стране "зоопарк", а главная трудность жизни – просыпаться утром

Дмитрий Гордон и его дочь Алиса. Коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон, которому группа "Жетон" посвятила свою первую песню, взял интервью у своей четырехлетней дочери Алисы. Девочка рассказала, что ей доставляет радость, в каких странах уже бывала и что любит больше всего.

Видео Гордон опубликовал в YouTube.

Читайте также: "Это журналист Дмитрий Гон...Гордон": российская ведущая оговорилась в прямом эфире (видео)

Конечно, без веселых инцидентов не обошлось. Во начале интервью девочка сразу показала, чья она дочь и начала сама спрашивать папу обо всем. Потом захотела, чтобы ей почесали спинку, запуталась в проводах и с трудом сидела на месте. Впрочем, интервью у них все-таки получилось.

Несколько лучших, по мнению "Сегодня", вопросов и ответов:

О папе:

- Что тебе доставляет радость?

- Ты, орешки и карамельки.

- А кого ты больше всех любишь?

- Тебя. Маму, Санту, всех люблю.

О географии:

- В каком городе ты живешь?

- В Украине.

- Украина это страна, а город Киев. Нравится тебе Киев?

- Да. А Украина есть?

- Украина есть, это страна.

- А Россия?

Реклама

- Россия тоже, к сожалению, есть.

О зоопарке:

- В какой стране ты была?

- В зоопарке

- А ты знала, что люди произошли от обезьян?

- Нет, никогда в жизни.

- Ну вот ты – маленькая обезьянка.

О трудностях:

- Что для тебя самое трудное в жизни?

- Утром просыпаться.

О домашних расследованиях:

- Вот у нас была пенная вечеринка и кто-то написал в джакузи. Это не ты была?

- Нет.

- А кто? Купались только ты и Санта.

- Это была Санта.

Также читайте другие новости по теме:

журналист Дмитрий Гордон во время интервью с российским видеоблогером, актрисой и певицей Марьяной Ро решил необычно пошутить – сравнил возраст российской певицы с "очком".

Гордон записал песню, посвященную Дню победы и памяти миллионов людей, ставших жертвами планов "двух близнецов-братьев – Гитлера и Сталина".