Музыка мира во время войны! В Киеве оркестр сыграл под открытым небом (видео)

Симфонический оркестр на Майдане. Фото: коллаж "Сегодня"
Музыканты симфонического оркестра "Киев-Классик" под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО Германа Макаренко дали концерт во имя мира на Майдане в Киеве.
Об этом сообщает заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в Telegram-канале.
Музыканты исполнили гимн Украины и гимн Европы (фрагмент "Оды к радости" Людвига ван Бетховена), а также ряд известных украинских музыкальных произведений:
- фрагмент балета "Лилея" Константина Данькевича по одноименной балладе Шевченко,
- "Казачок" из оперы "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского,
- украинская народная песня "Ніч яка місячна",
- фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко.
"Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое бы сделало безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать", – сказал Макаренко.
По информации Офиса президента Украины, концерт состоялся с призывом закрыть небо над Украиной.
"В день рождения всемирно известного гения украинского народа Тараса Шевченко на Майдане Незалежности в Киеве состоится акция Свободное небо/Free Sky в поддержку призыва украинского народа и Президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада и других государств мира закрыть небо над нашей страной и остановить войну", — пишут в ОП.
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