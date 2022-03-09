Музика миру під час війни! У Києві оркестр зіграв просто неба (відео)

Симфонічний оркестр на Майдані. Фото: колаж "Сьогодні"

Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класік" під керівництвом диригента артиста ЮНЕСКО Германа Макаренка дали концерт в ім'я миру на Майдані в Києві.

Про це повідомляє заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у Telegram-каналі.

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Музиканти виконали гімн України та гімн Європи (фрагмент "Ода радості" Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів:

фрагмент балету "Лілея" Костянтина Данькевича з однойменної балади Шевченка,

"Козачок" з опери "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовського,

українська народна пісня "Ніч яка місячна",

фрагмент увертюри до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка.

"Ми хочемо, щоб музика миру, музика життя в нашому виконанні дійшла до серця кожного жителя вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке зробило б безпечним українське небо, під яким ми виступатимемо", – сказав Макаренко.

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За інформацією Офісу президента України, концерт відбувся із закликом закрити небо над Україною.

"У день народження всесвітньо відомого генія українського народу Тараса Шевченка на Майдані Незалежності у Києві відбудеться акція Вільне небо/Free Sky на підтримку заклику українського народу та Президента України Володимира Зеленського до країн Заходу та інших держав світу закрити небо над нашою країною та зупинити війну", – пишуть у ОП.

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