"Мы — европейская армия": Арестович призвал гуманно относиться к пленным оккупантам

Арестович попросил не издеваться над пленными/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы офиса президента Алексей Арестович записал очередное видеообращение к украинцам. Он призвал обращаться с пленными русскими военнослужащими гуманно. Также подчеркнул, что запрещено обращаться с ними варварски и публиковать видео.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Что сказал Арестович?

Советник ОП напомнил о Женевской конвенции и призвал обращаться с российскими военнопленными гуманно. Напомнил, что жестокое обращение категорически запрещено.

"Ненависть к военнопленным понятна. Они бомбят мирные города, от них гибнут мирные жители, дети и так далее. Но. Мы европейская армия, европейского государства. Категорически запрещается варварское обращение с пленными", — сказал Арестович.

Он отметил, что подобное поведение не человечно, а на войне важно удерживать правильное состояние сознания.

"Мы – воины света, мы не фашисты. Не уподобляйтесь сатане, ибо это означает проиграть сатане. Даже если остаться в живых", — подчеркнул Арестович.

Он также сказал, что публиковать видео с пленными тоже запрещено. На это резко реагируют западные партнеры. У пленных максимум, что можно спросить, это ФИО и номер воинской части. Однако допросы могут проводить только соответствующие органы.

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"Наши западные партнеры крайне негативно реагируют на такие факты. Только Женевская конвенция. Записывая видосики с "залихватскими" допросами, вы серьезно усиливаете тех людей на западе, которые говорят, что "ага, Украина нарушает Женевскую конвенцию, совершает военные преступления, не все так однозначно" и прочее. И уже правительства запада под давлением соответствующих лобби ставят вопрос о том, что: "Ну как вам теперь помогать? Сложновато будет", — отметил Арестович.

Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.

"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", – заявил он.

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