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На грани локдауна. В Украине снова обновили карантинные зоны

София Ковнир
25 января, 09:38
Ивано-Франковская область до сих пор остается красной

В Украине оранжевых областей стало больше. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 25 января в Украине снова увеличилась оранжевая карантинная зона. В эпидопасности оказались еще четыре области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Сейчас в оранжевую карантинную зону входят следующие области:

  • Винницкая
  • Житомирская
  • Волынская
  • Донецкая
  • Закарпатская
  • Львовская
  • Одесская
  • Ровенская
  • Сумская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черновицкая
  • Черниговская

Кроме того, Ивано-Франковская область с 24 января попала в красную зону карантина. Все остальные регионы остаются желтыми.

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Карантинные зоны в Украине по состоянию на 25 января

В Украине за сутки выявили более 19 тысяч COVID-больных

В Украине за прошедшие сутки, 24 января, зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6 203 больше, чем за 23 января.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 1 507 человек;
  • летальных исходов – 161;
  • выздоровело – 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 889 488 человек;
  • выздоровело – 3 591 201 человек;
  • летальных исходов – 99 443.

Новая волна COVID-19

Ляшко утверждает, что в случае увеличения количества вакцинированных новую волну коронавирусной болезни, несмотря на прогнозируемое большее количество случаев, Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие волны.

"Мы прогнозируем, что количество случаев будет в два раза больше, чем было во время минувшей волны в октябре-ноябре, в то же время госпитализация будет меньше, так же как и количество смертей", — сказал Виктор Ляшко.

Глава Минздрава пояснил, что этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм "Омикрон", как свидетельствует течение заболевания в европейских странах, менее агрессивен.

Когда в Украине ждать скачок COVID-19?

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

Например, если по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.

"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому что очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.

Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.

"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большее число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.

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