На межі локдауну. В Україні знову оновили карантинні зони

В Україні помаранчевих областей побільшало. Фото: колаж "Сьогодні"
На 25 січня в Україні знову збільшилася помаранчева карантинна зона. В епіднебезпеці виявилися ще чотири області.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:
- Вінницька
- Житомирська
- Волинська
- Донецька
- Закарпатська
- Львівська
- Одеська
- Рівненська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Чернігівська
Крім того, Івано-Франківська область з 24 січня потрапила до червоної зони карантину. Решта регіонів залишаються жовтими.
Карантинні зони в Україні станом на 25 січня
В Україні за добу виявили понад 19 тисяч COVID-хворих
В Україні минулої доби, 24 січня, зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 6203 більше, ніж за 23 січня
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1507 осіб;
- летальних наслідків – 161;
- одужало – 5 863 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3889488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних наслідків – 99443.
Нова хвиля COVID-19
Ляшко стверджує, що у разі збільшення кількості вакцинованих нову хвилю коронавірусної хвороби, попри прогнозовану більшу кількість випадків, Україна пройде спокійніше, ніж попередні хвилі.
"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде вдвічі більшою, ніж було під час минулої хвилі у жовтні-листопаді, водночас госпіталізація буде меншою, так само як і кількість смертей", – сказав Віктор Ляшко.
Глава МОЗ пояснив, що цьому сприяє як імунізація населення, так і те, що штам "Омікрон", як свідчить перебіг захворювання в європейських країнах, менш агресивний.
Коли в Україні чекати на стрибок COVID-19?
З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. Також у найближчі два тижні в країні буде пікове навантаження.
Наприклад, якщо за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.
"Всі випадки COVID-19 реєструються шляхом надання екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Форма 058. У деяких випадках її не заповнюють, тому що дуже багато хворих. Лікарі просто не встигають це робити", – каже інфекціоніст Віктор Петров.
Кількість хворих наближатиметься до показників тих країн, кількість населення яких орієнтовно дорівнює населенню України.
"Наприклад, ми бачимо, що у Франції хворих більш як 200 тис. Ми не можемо вірити, що в Україні, наприклад, 20 тис. Це нереально, так не буває! Можлива більша кількість хворих, до 40 тис. на добу через заразність вірусу, можливі великі втрати. У найближчі два тижні буде пікове навантаження, потім пандемія може вийти на плато і потроху почне знижуватися", – додав медик.