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Над Киевом сбили вражеский самолет – едва не снес дом (фото)

Мария Дмитренко
9 марта, 15:26
Российские оккупанты несут огромные потери

Остатки сбитого под Киев вражеского Су-27. Фото: коллаж "Сегодня"

Над Осокорками в Киеве сбили вражеский самолет Су-27. Пилот катапультировался и погиб.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале.

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Как сообщает заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов, самолет оккупантов упал на жилой дом. О жертвах и пострадавших среди гражданского населения не сообщают.

Фото: Антон Геращенко

Потери врага

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:

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  • личного состава – более 12 тысяч человек,
  • танков ‒ 317,
  • ББМ – 1070,
  • артиллерийских систем –120,
  • РСЗО – 56,
  • средств ПВО – 28,
  • самолетов – 49,
  • вертолетов – 81,
  • автомобильной техники – 482,
  • кораблей/катеров – 3,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Ранее мы сообщали, что в Одессе сбит российский самолет.

Также напомним, работник "Укрпочты" сбил российский Су-35 за десятки миллионов долларов.