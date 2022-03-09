Над Киевом сбили вражеский самолет – едва не снес дом (фото)

Остатки сбитого под Киев вражеского Су-27. Фото: коллаж "Сегодня"

Над Осокорками в Киеве сбили вражеский самолет Су-27. Пилот катапультировался и погиб.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале.

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Как сообщает заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов, самолет оккупантов упал на жилой дом. О жертвах и пострадавших среди гражданского населения не сообщают.

Фото: Антон Геращенко

Потери врага

Оккупанты продолжают нести разгромные потери, пытаясь захватить украинские земли, сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.03 (включительно) ориентировочно составили:

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личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 317,

ББМ – 1070,

артиллерийских систем –120,

РСЗО – 56,

средств ПВО – 28,

самолетов – 49,

вертолетов – 81,

автомобильной техники – 482,

кораблей/катеров – 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Ранее мы сообщали, что в Одессе сбит российский самолет.

Также напомним, работник "Укрпочты" сбил российский Су-35 за десятки миллионов долларов.