Не ожидайте полного закрытия границ: ЕС пока не удалил Украину из зеленого списка

ЕС пока не удалил Украину из зеленого списка / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский Союз пока не принимал формального решения об удалении Украины из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано снимать ковидные ограничения на въезд.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на странице в Facebook.

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Он рассказал, что в случае принятия, решение ЕС об исключении Украины из зеленой зоны не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавируса.

"Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году", – добавил Николенко.

В Украине увеличилось количество больных COVID-19: где больше всего

В Украине за последние сутки обнаружили 15 579 новых случая инфицирования коронавирусом.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 837 случаев;

Винницкая область – 261 случай;

Волынская область – 435 случаев;

Днепропетровская область – 1203 случая;

Донецкая область – 899 случаев;

Житомирская область – 202 случая;

Закарпатская область – 184 случая;

Запорожская область – 1019 случаев;

Ивано-Франковская область – 213 случаев;

Киевская область – 565 случаев;

Кировоградская область – 47 случаев;

Луганская область – 611 случаев;

Львовская область – 959 случаев;

Николаевская область – 302 случая;

Одесская область – 1418 случаев;

Полтавская область – 593 случая;

Ровенская область – 593 случая;

Сумская область – 700 случаев;

Тернопольская область – 437 случаев;

Харьковская область – 1412 случаев;

Херсонская область – 880 случаев;

Хмельницкая область – 301 случай;

Черкасская область – 676 ​​случаев;

Черновицкая область – 595 случаев;

Черниговская область – 237 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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