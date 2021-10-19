Не очікуйте повного закриття кордонів: ЄС поки не видалив України із "зеленого" списку

ЄС поки не видалив Україну із "зеленого" списку / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз поки не приймав формального рішення про видалення України зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано знімати ковідні обмеження на в'їзд.

Про це повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко на сторінці в Facebook.

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Він розповів, що в разі прийняття, рішення ЄС про виключення України із "зеленої" зони не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки для протидії поширенню коронавірусу.

"Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік", – додав Ніколенко.

В Україні збільшилася кількість хворих COVID-19: де найбільше

В Україні за останню добу виявили 15 579 нових випадки інфікування коронавірусом.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 837 випадків;

Вінницька область – 261 випадок;

Волинська область – 435 випадків;

Дніпропетровська область – 1203 випадки;

Донецька область – 899 випадків;

Житомирська область – 202 випадки;

Закарпатська область – 184 випадки;

Запорізька область – 1019 випадків;

Івано-Франківська область – 213 випадків;

Київська область – 565 випадків;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 611 випадків;

Львівська область – 959 випадків;

Миколаївська область – 302 випадки;

Одеська область – 1418 випадків;

Полтавська область – 593 випадки;

Рівненська область – 593 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 437 випадків;

Харківська область – 1412 випадків;

Херсонська область – 880 випадків;

Хмельницька область – 301 випадок;

Черкаська область – 676 випадків;

Чернівецька область – 595 випадків;

Чернігівська область – 237 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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