"Немедленно прекратите уничтожение": летчик РФ обратился к пилотам оккупантов

Геннадий Штерн обратился к россиянам / Фото: Коллаж: Сегодня

Заслуженный военный лётчик РФ, полковник авиации Геннадий Исаакович Штерн обратился к российским военным летчикам и призвал их немедленно прекратить уничтожение мирных украинских городов и сел.

Видео опубликовало командование Воздушных сил ВСУ.

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"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России! Я вырос на черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться", — сказал Штерн.

Он отметил, что прекратить обстрелы нужно как можно скорее.

"Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет! Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации! Полковник Геннадий Штерн", — заявил летчик.

Кто такой Геннадий Штерн

Заслуженный летчик более тридцати лет жизни посвятил военной авиации. В 1970 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище, в 1982-м – Ленинградскую академию авиации. До 1999 года проходил службу в авиационных частях, соединениях и объединениях ВВС СССР, затем в ВВС РФ на должностях летчика-инструктора, командира звена, зам. командира и командира эскадрильи, зам. командира полка, зам. начальника Летно-методического отдела училища, начальника Летно-методической группы ВВС СКВО, старшего летчика-инспектора боевой подготовки и старшего инспектора-летчика по безопасности полетов 4-й Воздушной армии.

Штерн освоил более 30 типов и модификаций самолетов. Общий налет составляет 4598 часов. Участник боевых действий, инвалид войны II группы. После отставки живет и работает в Черкассах.

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