Новая волна и расширение оранжевой зоны: какая ситуация с COVID-19 в Украине

За сутки в Украине зафиксировали более 10 тыс. новых COVID-больных / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине увеличилось количество оранжевых зон адаптивного карантина. Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о новой волне коронавируса.
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Статистика COVID-19
За 12 января в Украине обнаружили 10 046 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело 590 детей и 255 медиков.
За прошлые сутки госпитализировали 1676 человек. Зафиксирован также 191 летальный случай. За сутки выздоровели 7202 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 727 034 человека;
- выздоровели – 3 537 826 человек;
- летальных исходов – 97 928.
Всего провели 17 071 469 ПЦР-тестирований.
Вакцинация населения
За последние сутки против коронавируса вакцинировано 102 580 человек. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек.
Всего провели 29 125 670 прививок.
Карантинные зоны
В Украине уже три области находятся в оранжевой зоне.
В частности, в Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. В Сумской данный же показатель превышен уже пару дней подряд. А вот в Херсонской области динамика уровня госпитализаций не в пределах нормы, по меньшей мере, три дня.
Оранжевые:
- Сумская,
- Ивано-Франковская,
- Херсонская области.
Желтые:
- г. Киев,
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
Новая волна коронавируса
В Украине начинается новая волна коронавируса. По данным Национальной академии наук, после новогодних праздников количество положительных тестов выросло почти на 40%. Сравнение проводилось с последними днями декабря.
В то же время выросло и количество тестирований на коронавирус, а также объемы положительных тестов. Среднее количество новых заболеваний в Украине составляет до 4540 в день, среднее количество летальных исходов – 158 в день в среднем за последнюю неделю.
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