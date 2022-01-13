Новая волна и расширение оранжевой зоны: какая ситуация с COVID-19 в Украине

За сутки в Украине зафиксировали более 10 тыс. новых COVID-больных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине увеличилось количество оранжевых зон адаптивного карантина. Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о новой волне коронавируса.

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Статистика COVID-19

За 12 января в Украине обнаружили 10 046 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело 590 детей и 255 медиков.

За прошлые сутки госпитализировали 1676 человек. Зафиксирован также 191 летальный случай. За сутки выздоровели 7202 человека.

За все время пандемии в Украине:

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заболели – 3 727 034 человека;

выздоровели – 3 537 826 человек;

летальных исходов – 97 928.

Всего провели 17 071 469 ПЦР-тестирований.

Вакцинация населения

За последние сутки против коронавируса вакцинировано 102 580 человек. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек.

Всего провели 29 125 670 прививок.

Карантинные зоны

В Украине уже три области находятся в оранжевой зоне.

В частности, в Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. В Сумской данный же показатель превышен уже пару дней подряд. А вот в Херсонской области динамика уровня госпитализаций не в пределах нормы, по меньшей мере, три дня.

Оранжевые:

Сумская,

Ивано-Франковская,

Херсонская области.

Желтые:

г. Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская области.

Новая волна коронавируса

В Украине начинается новая волна коронавируса. По данным Национальной академии наук, после новогодних праздников количество положительных тестов выросло почти на 40%. Сравнение проводилось с последними днями декабря.

В то же время выросло и количество тестирований на коронавирус, а также объемы положительных тестов. Среднее количество новых заболеваний в Украине составляет до 4540 в день, среднее количество летальных исходов – 158 в день в среднем за последнюю неделю.

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