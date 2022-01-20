Новые сроки сертификатов и "рост" оранжевой зоны. Рассказываем все о COVID-19 в Украине

В Украине фиксируют новые случаи коронавируса, людей госпитализируют. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине за прошедшие сутки, 19 января, зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также расширилась оранжевая карантинная зона – теперь в нее входит 7 областей.
Подробнее о COVID-ситуации в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса
За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 2 151 человек;
- летальных исходов – 131;
- выздоровели – 4 446 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 799 382 человека;
- выздоровели – 3 571 782 человека;
- летальных исходов – 98 843.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1409;
Винницкая область – 965;
Волынская область – 293;
Днепропетровская область – 455;
Донецкая область – 556;
Житомирская область – 820;
Закарпатская область – 482;
Запорожская область – 230;
Ивано-Франковская область – 2777;
Киевская область – 534;
Кировоградская область – 96;
Луганская область – 237;
Львовская область – 1440;
Николаевская область – 216;
Одесская область – 944;
Полтавская область – 679;
Ровенская область – 669;
Сумская область – 1137;
Тернопольская область – 1145;
Харьковская область – 931;
Херсонская область – 191;
Хмельницкая область – 768;
Черкасская область – 405;
Черновицкая область – 694;
Черниговская область – 406.
Карантинные зоны в Украине
Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская
- Ровенская
- Сумская
- Черновицкая
- Львовская
- Житомирская
- Тернопольская
Остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 20 января
В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
"Теперь все, кто вакцинировался бустером сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.
Кабмин поддержал решение.
Порядок формирования и использования СОVID-сертификатов изменился на основании бустерной дозы.
Бустерная доза продлит действие COVID-сертификата
Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина.
"Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (9 месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Омикрон" обнаружили еще в одном городе Украины
В Закарпатской области обнаружили штамм "Омикрон". В то же время в регионе продолжает доминировать штамм "Дельта". Об этом сообщил первый заместитель председателя облгосадминистрации Мирослав Билецкий.
"Из более двух десятков направленных на исследование образцов в одном вирусологи подтвердили циркуляцию мутированного варианта виpycа SARS-CoV-2 Оmiсrоn. Случай обнаружили в городе Ужгороде", – прокомментировал Мирослав Билецкий.
По его словам, на Закарпатье продолжает доминировать штамм "Дельта".
Китай передаст Украине 200 тыс. доз вакцин
Правительство Китайской Народной Республики передаст Украине 200 тыс. доз вакцины производства Sinovac Biotech в качестве гуманитарной помощи.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в качестве гуманитарной помощи правительство Китайской Народной Республики предложило передать 200 тыс. доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал документ о гуманитарной помощи Китая Украине.
В пояснительной записке отмечается, что для вакцинации до конца 2022 года 70% взрослого населения Украины (23,77 млн человек) общая потребность в вакцине составляет 47 283 416 доз.
Украина получит три миллиона COVID-тестов: кому их раздадут
В Украину на этой неделе доставят 2 млн быстрых тестов на коронавирус и еще 1 млн тестов привезут на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он отметил, что тестирование людей с симптомами острой респираторной вирусной инфекции является бесплатным.
"Есть материалы для забора и лаборатории, укомплектованные для проведения ПЦР-исследований, есть быстрые тесты. В конце прошлого года закупка состоялась на 150 млн грн, сейчас у нас поставка на этой неделе 2 млн быстрых тестов и 1 млн на следующей неделе", – сказал министр здравоохранения.
По его словам, семейным врачам всех больниц будут розданы тесты на коронавирус.
"При появлении симптомов обращайтесь к врачу", – добавил Ляшко.
Грозит ли Украине новая эпидемия
В Украине с каждым днем фиксируют все больше случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". В Минздраве ожидают новый локдаун уже в феврале. Новости "Сегодня" выясняли, грозит ли нашей стране новая эпидемия.
"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и говорить о новой пока нет оснований", – сообщил нам авторитетный инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.
Инфекционист привел пример стран ЕС, Британии, Канады и США. По его словам, проводимый там анализ о количестве случаев, в том числе и тяжелых, обусловленных "Омикроном", свидетельствует, что вакцинация работает.
"Эффективность предупреждения госпитализаций – под 90%. Рост госпитализаций и смертей от COVID-19, связанных с "Омикроном", идет за счет невакцинированных или не полностью вакцинированных", – утверждает Лапий.