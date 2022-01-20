Новые сроки сертификатов и "рост" оранжевой зоны. Рассказываем все о COVID-19 в Украине

В Украине фиксируют новые случаи коронавируса, людей госпитализируют. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошедшие сутки, 19 января, зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также расширилась оранжевая карантинная зона – теперь в нее входит 7 областей.

Подробнее о COVID-ситуации в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 5 664 больше, чем за 18 января.

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