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Области массово вышли из красной зоны, но больных все больше: главное о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора
7 декабря, 09:37
Сегодня 8 областей перешли в желтые зоны адаптивного карантина

7 декабря красных зон стало меньше. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 7 декабря ряд областей Украины вышел из красной зоны карантина, при том, что ограничения желтой усилили днем ранее. В то же время количество больных снова заметно возросло.

Новости "Сегодня" рассказывают главное об актуальной ситуации с коронавирусом в стране.

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Статистика в Украине

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 510 610 человек;
  • выздоровело – 3 082 619 человек;
  • летальных исходов – 88 986;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1270;
  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 397;
  • Днепропетровская область – 183;
  • Донецкая область – 689;
  • Житомирская область – 129;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 503;
  • Ивано-Франковская область – 84;
  • Киевская область – 575;
  • Кировоградская область – 151;
  • Луганская область – 187;
  • Львовская область – 350;
  • Николаевская область – 347;
  • Одесская область – 368;
  • Полтавская область – 716;
  • Ровенская область – 372;
  • Сумская область – 151;
  • Тернопольская область – 142;
  • Харьковская область – 292;
  • Херсонская область – 33;
  • Хмельницкая область – 253;
  • Черкасская область – 624;
  • Черновицкая область – 135;
  • Черниговская область – 175.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация

Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 25 747 899 прививок.

За сутки прививки получили 188 758 человек. Первой дозой вакцинированы 73 097 украинцев, второй – 115 661.

Красная зона уменьшилась

С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:

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  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Ивано-Франковской,
  • Луганской,
  • Львовской,
  • Одесской,
  • Ровенской,
  • Херсонской области,
  • города Киева.

Карантинные зоны в Украине 7 декабря

Красная зона

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область.

Оранжевая зона

  • Донецкая область
  • Полтавская область.

Желтая зона

  • г. Киев
  • Днепропетровская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область.

Новые ограничения для желтых зон

С 6 декабря действуют новые ограничения для людей, не вакцинированных против COVID-19.

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее учреждения могли выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Будет ли локдаун на Новый год

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными и полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну" , – отметил Виктор Ляшко.

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