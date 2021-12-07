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Області масово вийшли з "червоної зони", але хворих все більше: головне про COVID-ситуацію в Україні

Інна Собора
7 грудня, 09:37
Сьогодні 8 областей перейшли до "жовтих зон" адаптивного карантину

7 грудня "червоних зон" поменшало. / Фото: Колаж: Сьогодні

Із 7 грудня низка областей України вийшла з "червоної зони" карантину, при тому, що обмеження "жовтої" посилили днем раніше. Водночас кількість хворих знову помітно зросла.

Новини "Сьогодні" розповідають головне про актуальну ситуацію з коронавірусом в країні.

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Статистика в Україні

Протягом минулої доби, 6 грудня, в Україні зафіксували 8655 нових випадків COVID-19, що на 4 тисячі більше, ніж попередньої доби. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 510 610 осіб;
  • одужали – 3 082 619 осіб;
  • летальних випадків – 88 986;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1270;
  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 397;
  • Дніпропетровська область – 183;
  • Донецька область – 689;
  • Житомирська область – 129;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 503;
  • Івано-Франківська область – 84;
  • Київська область – 575;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 187;
  • Львівська область – 350;
  • Миколаївська область – 347;
  • Одеська область – 368;
  • Полтавська область – 716;
  • Рівненська область – 372;
  • Сумська область – 151;
  • Тернопільська область – 142;
  • Харківська область – 292;
  • Херсонська область – 33;
  • Хмельницька область – 253;
  • Черкаська область – 624;
  • Чернівецька область – 135;
  • Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Вакцинація

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 747 899 щеплень.

За добу щеплення отримали 188 758 осіб. Першою дозою вакциновані 73 097 українців, другою – 115 661.

"Червона зона" зменшилась

З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:

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  • Донецької,
  • Дніпропетровської,
  • Івано-Франківської,
  • Луганської,
  • Львівської,
  • Одеської,
  • Рівненської,
  • Херсонської областей,
  • міста Києва.

Карантинні зони в Україні 7 грудня

"Червона зона"

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область.

"Помаранчева зона"

  • Донецька область
  • Полтавська область.

"Жовта зона"

  • м. Київ
  • Дніпропетровська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Кіровоградська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернівецька область.

Нові обмеження для "жовтих зон"

З 6 грудня діють нові обмеження для людей, які не вакциновані проти COVID-19.

Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

Що змінилося: раніше заклади мали змогу обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого рівня" або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Чи буде локдаун на Новий рік

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планується.

"Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю", – зазначив Віктор Ляшко.

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