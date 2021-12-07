Області масово вийшли з "червоної зони", але хворих все більше: головне про COVID-ситуацію в Україні

7 грудня "червоних зон" поменшало. / Фото: Колаж: Сьогодні

Із 7 грудня низка областей України вийшла з "червоної зони" карантину, при тому, що обмеження "жовтої" посилили днем раніше. Водночас кількість хворих знову помітно зросла.

Новини "Сьогодні" розповідають головне про актуальну ситуацію з коронавірусом в країні.

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Статистика в Україні

Протягом минулої доби, 6 грудня, в Україні зафіксували 8655 нових випадків COVID-19, що на 4 тисячі більше, ніж попередньої доби. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 510 610 осіб;

одужали – 3 082 619 осіб;

летальних випадків – 88 986;

проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1270;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Вакцинація

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 747 899 щеплень.

За добу щеплення отримали 188 758 осіб. Першою дозою вакциновані 73 097 українців, другою – 115 661.

"Червона зона" зменшилась

З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:

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Донецької,

Дніпропетровської,

Івано-Франківської,

Луганської,

Львівської,

Одеської,

Рівненської,

Херсонської областей,

міста Києва.

Карантинні зони в Україні 7 грудня

"Червона зона"

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область.

"Помаранчева зона"

Донецька область

Полтавська область.

"Жовта зона"

м. Київ

Дніпропетровська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Одеська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Чернівецька область.

Нові обмеження для "жовтих зон"

З 6 грудня діють нові обмеження для людей, які не вакциновані проти COVID-19.

Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

Що змінилося: раніше заклади мали змогу обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого рівня" або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

Чи буде локдаун на Новий рік

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планується.

"Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю", – зазначив Віктор Ляшко.

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