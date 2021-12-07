Області масово вийшли з "червоної зони", але хворих все більше: головне про COVID-ситуацію в Україні

7 грудня "червоних зон" поменшало. / Фото: Колаж: Сьогодні
Із 7 грудня низка областей України вийшла з "червоної зони" карантину, при тому, що обмеження "жовтої" посилили днем раніше. Водночас кількість хворих знову помітно зросла.
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Статистика в Україні
Протягом минулої доби, 6 грудня, в Україні зафіксували 8655 нових випадків COVID-19, що на 4 тисячі більше, ніж попередньої доби. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 510 610 осіб;
- одужали – 3 082 619 осіб;
- летальних випадків – 88 986;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1270;
- Вінницька область – 237;
- Волинська область – 397;
- Дніпропетровська область – 183;
- Донецька область – 689;
- Житомирська область – 129;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 503;
- Івано-Франківська область – 84;
- Київська область – 575;
- Кіровоградська область – 151;
- Луганська область – 187;
- Львівська область – 350;
- Миколаївська область – 347;
- Одеська область – 368;
- Полтавська область – 716;
- Рівненська область – 372;
- Сумська область – 151;
- Тернопільська область – 142;
- Харківська область – 292;
- Херсонська область – 33;
- Хмельницька область – 253;
- Черкаська область – 624;
- Чернівецька область – 135;
- Чернігівська область – 175.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 747 899 щеплень.
За добу щеплення отримали 188 758 осіб. Першою дозою вакциновані 73 097 українців, другою – 115 661.
"Червона зона" зменшилась
З 7 грудня "червоний" рівень епідемічної небезпеки скасований на території:
- Донецької,
- Дніпропетровської,
- Івано-Франківської,
- Луганської,
- Львівської,
- Одеської,
- Рівненської,
- Херсонської областей,
- міста Києва.
Карантинні зони в Україні 7 грудня
"Червона зона"
- Вінницька область
- Волинська область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область.
"Помаранчева зона"
- Донецька область
- Полтавська область.
"Жовта зона"
- м. Київ
- Дніпропетровська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- Одеська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернівецька область.
Нові обмеження для "жовтих зон"
З 6 грудня діють нові обмеження для людей, які не вакциновані проти COVID-19.
Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.
Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.
Що змінилося: раніше заклади мали змогу обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого рівня" або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.
Чи буде локдаун на Новий рік
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планується.
"Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю", – зазначив Віктор Ляшко.
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