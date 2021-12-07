Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 8 тисяч нових хворих

Це майже наполовину більше, ніж за попередню добу

Найбільше нових хворих підтвердили в Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 6 грудня, в Україні зафіксували 8655 нових випадків COVID-19, що на 4 тисячі більше, ніж попередньої доби. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.



За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 510 610 осіб;

одужали – 3 082 619 осіб;

летальних випадків – 88 986;

проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1270;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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