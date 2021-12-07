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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 8 тисяч нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 грудня, 08:42
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Це майже наполовину більше, ніж за попередню добу
Найбільше нових хворих підтвердили в Києві.
Найбільше нових хворих підтвердили в Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 6 грудня, в Україні зафіксували 8655 нових випадків COVID-19, що на 4 тисячі більше, ніж попередньої доби. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіли – 3 510 610 осіб;
  • одужали – 3 082 619 осіб;
  • летальних випадків – 88 986;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1270;
  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 397;
  • Дніпропетровська область – 183;
  • Донецька область – 689;
  • Житомирська область – 129;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 503;
  • Івано-Франківська область – 84;
  • Київська область – 575;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 187;
  • Львівська область – 350;
  • Миколаївська область – 347;
  • Одеська область – 368;
  • Полтавська область – 716;
  • Рівненська область – 372;
  • Сумська область – 151;
  • Тернопільська область – 142;
  • Харківська область – 292;
  • Херсонська область – 33;
  • Хмельницька область – 253;
  • Черкаська область – 624;
  • Чернівецька область – 135;
  • Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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