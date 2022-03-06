Оккупанты повредили газопровод Донецк-Мариуполь: кто может остаться без газа

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Российские оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь – все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа.
Об этом сообщил у себя на странице в Facebook начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Газа на 3 часа"
"Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛПУМГ ООО "Оператор ГТС Украины" перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара. В настоящее время давление в газопроводе снижается. Газа хватит примерно на 3 часа", – написал он.
По словам Кириленко, дальше без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.
"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее устранить эту проблему", – отметил Павел Кириленко.
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