Оккупанты разбомбили ТЭЦ – где сейчас нет света

В некоторых областях могут возникнуть проблемы со светом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Черниговской области возможны перебои со связью, интернетом и электроэнергией. Кроме того, проблемы с электроэнергией также возникли и в Сумской области.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в комментарии "Сегодня".
"Причина – в бомбардировке. Разбомбили Ахтырскую ТЭЦ. Повреждена линия 330 киловольт. Сейчас "Сумыоблэнерго" пытается обеспечить резервную линию", – сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
В настоящее время без света почти вся Сумская область.
На Черниговщине тоже возможны перебои со связью, интернетом и электроэнергией.
В Корюковке Черниговской области электричество исчезало ненадолго.
"К счастью, сегодня не было никаких обстрелов. Электричество исчезло максимум на полчаса, сейчас есть свет. Нет проблем с электроэнергией и в городе Мена", – сказали нам местные жители.
Обстановка
- 2 марта днем российские оккупанты приняли решение идти напролом на Энергодар, применяя оружие против мирных граждан.
- Еще сутки назад жители Энергодара Запорожской области активно пытались сдерживать войска агрессора на подходе к городу при помощи живого щита. В первую очередь украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС.
- Российские оккупанты начали минировать город Херсон. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, сообщает Telegram-канал APnews.