Оккупанты разбомбили ТЭЦ – где сейчас нет света

В некоторых областях могут возникнуть проблемы со светом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области возможны перебои со связью, интернетом и электроэнергией. Кроме того, проблемы с электроэнергией также возникли и в Сумской области.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в комментарии "Сегодня".

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"Причина – в бомбардировке. Разбомбили Ахтырскую ТЭЦ. Повреждена линия 330 киловольт. Сейчас "Сумыоблэнерго" пытается обеспечить резервную линию", – сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

В настоящее время без света почти вся Сумская область.

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На Черниговщине тоже возможны перебои со связью, интернетом и электроэнергией.

В Корюковке Черниговской области электричество исчезало ненадолго.

"К счастью, сегодня не было никаких обстрелов. Электричество исчезло максимум на полчаса, сейчас есть свет. Нет проблем с электроэнергией и в городе Мена", – сказали нам местные жители.

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