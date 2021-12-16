"Омикрон" уже у украинских границ: чем опасен штамм и как его распознать

В Польше нашли новый штамм "Омикрона". Фото: коллаж "Сегодня"

В Польше зафиксировали первый случай "Омикрона". Таким образом, новый штамм коронавируса стал ближе к Украине.

Подробнее об опасности и симптомах "Омикрона" – читайте далее в материале "Сегодня".

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"Омикрон" уже в Польше

Первый случай заражения "Омикроном" обнаружили в городе Катовице. Санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры в связи с появлением нового штамма в стране.

Как стало известно, 30-летняя пациентка сейчас находится в изоляторе и чувствует себя хорошо.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

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пациенты жаловались на сильную усталость;

у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.

Штамм мутирует очень быстро

Число заражений этим штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южно-Африканской Республики. Это свидетельствует о том, что он может иметь повышенную скорость передачи.

Однако не понятно, передается ли "Омикрон" быстрее, чем, например, "Дельта". Также неизвестно, вызывает ли новая мутация более тяжелое течение заболевания.

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Предварительные данные свидетельствуют о росте инфицирования в Южной Африке. Вероятно, речь идет о повышенной передаче по сравнению с другими циркулирующими штаммами. Имеющиеся данные не указывают на наличие специфических симптомов, которые отличали бы течение заболевания после заражения указанным вариантом коронавируса.

В Великобритании забили тревогу. Коллаж "Сегодня"

Вызывает серьезное беспокойство

Новый штамм может иметь около 30 мутаций, что вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности (заразности) и возможного снижения эффективности вакцинной защиты.

В то же время нет никаких данных, утверждающих, что вакцина против COVID-19 не эффективна против штамма "Омикрон". Для того, чтобы определять эффективность вакцины против нового штамма, необходимы дальнейшие исследования. Ожидается, что в ближайшие две-три недели информация о влиянии вакцины на штамм "Омикрон" будет доступна.

Как защитить себя от "Омикрона"?

Как и против всех ранее известных мутаций, эффективными профилактическими мерами против "Омикрон" остаются: использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.

Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 16 декабря в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта-штамм", подлежат обязательному полногеномному секвенированию.

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".

Ученые нашли защиту от "Омикрона"

Штамм коронавируса "Омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVID-19. Однако бустерная доза вакцины Pfizer/Biontech нейтрализует "Омикрон". Это показало исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья.

Ученые провели одно из первых лабораторных исследований. Они отслеживали способность клеток крови, взятых у вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech. В исследованиях приняли участие 12 человек. Шесть человек среди них были инфицированы во время первой волны в Южной Африке.

Оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать угрозу вируса может сокращаться в 41 раз, однако иммунную защиту вирус не преодолел. В образцах крови получивших лишь первичную серию вакцины в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

По словам ученых, это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от "Омикрона". В то же время бустерная вакцинация защитит от "Омикрона".

Массовый иммунитет от коронавируса может блокировать распространение "Омикрона" / Фото: Коллаж: Сегодня

Кто теперь должен идти на карантин из-за "Омикрона": список

Украина усилила обязательный карантин для путешественников из стран, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон".

Теперь люди, которые более семи дней на протяжении последних двух недель находились в странах со стремительным распространением штамма "Омикрон", должны пойти на самоизоляцию продолжительностью 14 дней.

При этом следует помнить: вакцинация, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении не освобождают от карантина.

На кого будут действовать новые ограничения:

на украинцев, на иностранцев или людей без гражданства, которые:

постоянно или временно проживают на территории Украины,

являются супругами или детьми граждан Украины,

являются работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членами их семей,

другие категории иностранцев и человек без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

COVID-штамм "Омикрон" начал убивать

В Великобритании от нового опасного штамма коронавируса "Омикрон" скончался человек – это первая смерть от нового вариант COVID-19. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"К сожалению, да, "Омикрон" вызывает госпитализацию, и по крайней мере один пациент, как было подтверждено, умер от "Омикрона", – сказал он.