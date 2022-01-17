Оранжевая зона не уменьшается. Рассказываем все о COVID-ситуации в Украине

В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине по состоянию на 17 января зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а в оранжевой карантинной зоне до сих пор две области.

Подробнее о COVID-ситуации в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Статистика коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 407, а медработников – 72.

Также за минувшие сутки: