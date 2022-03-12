Переговоры с Россией продолжаются непрерывно в видеоформате – Подоляк

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Переговоры Украины с делегацией Российской Федерации продолжаются непрерывно в видеоформате.

Про это сообщил на своей странице в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Рабочие подгруппы

"Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены чрезвычайно жесткими предыдущими директивами", – написал он.

Обстановка

Украина уже 17-день защищает свою независимость и территориальную целостность от российских оккупантов. На сайте горсовета временно оккупированного Геническа появилось заявление об отставке руководства города.

Украина точно победит в войне с Россией, но пока еще неизвестно, когда придет наша победа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Примерно 1300 украинских защитников погибли с начала войны. Также погибли более 12 тыс. военных РФ.

Напомним, СМИ начали распространять информацию о том, что якобы премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал президента Украины Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны. Однако Михаил Подоляк заявил, что это неправда – Нафтали Беннет наоборот призывает РФ адекватно оценивать ситуацию.

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