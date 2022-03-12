Переговори з Росією тривають безперервно у відеоформаті – Подоляк

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Переговори України з делегацією Російської Федерації тривають безперервно у відеоформаті.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Робочі підгрупи

"Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами", – написав він.

Обстановка

Україна вже 17-й день захищає свою незалежність та територіальну цілісність від російських окупантів. На сайті міськради тимчасово окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку керівництва міста.

Україна точно переможе у війні з Росією, але поки що невідомо, коли прийде наша перемога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Приблизно 1300 українських захисників загинули від початку війни. Також загинуло понад 12 тис. військових РФ.

Нагадаємо, ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що нібито прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав президента України Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни. Проте Михайло Подоляк заявив, що це неправда – Нафталі Беннет, навпаки, закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію.

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