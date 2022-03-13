Под Херсоном враг разгромлен: Арестович сообщил о ночных ударах ВСУ

Под Херсоном ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 12 марта.

"Держится Мариуполь, держится Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область. На севере и в районе Харькова противник остановлен и сейчас проводит меры по перегруппировке и стягиванию сил. Активных боевых действий в данное время не проводит", – заявил Арестович

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Он также добавил, что противник определился с направлением основных усилий и сосредотачивает их в зоне ООС.

"Но мы сдерживаем их. Наши войска нанесли значительные авиационные и артиллерийские удары по противнику. Противник нанес удары в ответ. В частности, в районе Львовской области стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли с акватории Черного моря удар крылатыми ракетами", – отметил Арестович.

Подведя итоги брифинга, советник главы Офиса Зеленского подчеркнул, что общая ситуация контролируется военно-политическим руководством страны, проводятся дипломатические усилия и гуманитарные усилия для эвакуации мирных жителей из окруженных городов.

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Ранее Алексей Арестович предупредил, что у российских войск будет вторая попытка массового наступления на Украину.

Также сайт "Сегодня" информировал, что Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области.