Бомбардировка Яворивского полигона: число погибших и раненых сильно выросло

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Число погибших в результате ракетного удара по Яворивскому полигону во Львовской области возросло до 35 человек, более 130 получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге 13 марта глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

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