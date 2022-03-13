Бомбардировка Яворивского полигона: число погибших и раненых сильно выросло

Число погибших в результате ракетного удара по Яворивскому полигону во Львовской области возросло до 35 человек, более 130 получили ранения.
Об этом сообщил на брифинге 13 марта глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
Дополняется...
Число погибших в результате ракетного удара по Яворивскому полигону во Львовской области возросло до 35 человек, более 130 получили ранения.
Об этом сообщил на брифинге 13 марта глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.
Дополняется...
Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.Герої не вмирають!