Под Киевом ВСУ атаковали оккупантов – у врага потери

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Группировка сил обороны Украины продолжает вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация

"На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом. На Северо-западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах", – заявили в Генштабе.

Фото – Генштаб ВСУ.

В то же время в районе Бородянки и Макарова во время наступательных действий подразделений ВСУ противник понес значительные потери.

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"Город Чернигов держит устойчивую оборону. Группировка сил обороны города Киева удерживает определенные рубежи. Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг наносит многочисленные ущербы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру", – отметили в Генштабе.

Кроме этого, там сообщили, что российские оккупанты деморализованы, а психологическое состояние их военнослужащих стремительно ухудшается.

"В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах. По имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины".

14-й день войны в Украине

Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.

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Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.

Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.

Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, Министерство обороны призвало не распространять никакой информации о получении пособия по защите Украины. Это нужно для того, чтобы более эффективно защищать нашу страну.

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